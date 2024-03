San Benedetto, ladri alla sede Uil: magro bottino ma tanti danni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I fili elettrici tagliati, la porta scassinata e dentro tutto a soqquadro. Ladri in azione, la notte scorsa (tra lunedì e martedì), nella sede Uil di via Piemonte a San Benedetto. Il colpo, ai malviventi, ha fruttato poche decine di euro ma ha lasciato uno strascico di danni ingenti alla struttura.

Ad accorgersi del blitz sono stati gli impiegati del sindacato questa mattina (martedì 19 marzo) quando, appena arrivati per l’apertura al pubblico, si sono accorti che la saracinesca era aperta per metà e la porta secondaria era spalancata.

La denuncia

Per entrare i malviventi hanno divelto alcune piastrelle dalla facciata del palazzo, facendosi così strada per tagliare i cavi elettrici della serranda automatica. L’hanno alzata di peso e infine, con un grimaldello, hanno forzato la porta interna. A caccia di soldi hanno rovistato dappertutto lasciando i locali a soqquadro e scappando nella notte con pochi spicci di fondo cassa. L’episodio è stato denunciato alla questura, che ha inviato sul posto la polizia scientifica. «Già domani mattina (mercoledì) saremo di nuovo operativi per i nostri utenti – promette Ede Talanga, responsabile territoriale della Uil di San Benedetto -, anche perché per ora non abbiamo l’elettricità. Oggi il lavoro prosegue per rimettere tutto in ordine e a tornare al nostro impegno al servizio della collettività». La sede di via Piemonte era stata inaugurata a maggio 2021 con l’obiettivo di offrire locali più spaziosi e accoglienti. Una testimonianza di maggior impegno del sindacato nei confronti dei cittadini che di certo non verrà meno dopo questo episodio.