San Benedetto, furto di catenine al concerto di “Sfera Ebbasta”: denunciate 5 persone

Nei guai cinque soggetti, tra i 30 e i 50 anni, tutti campani. Condotti al Commissariato di San Benedetto sono stati denunciati in concorso per i furti con strappo

SAN BENEDETTO – Nella serata del 31 agosto 2025 allo stadio Mandela di S. Benedetto del Tronto si è tenuto il concerto del cantante “Sfera Ebbasta”. Al termine del concerto un giovane si rivolgeva al personale del Commissariato della Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto presente sul posto per il relativo servizio di ordine pubblico, riferendo di essere stato vittima, durante lo svolgimento del concerto, del furto con strappo della propria catenina in oro.

I fatti

Subito dopo gli agenti del Commissariato in servizio di ordine pubblico a seguito delle descrizioni fornite dalla vittima riuscivano a fermare un sospettato che in quel momento stava uscendo dal campo sportivo. Lo stesso, di origini campane, e con precedenti per truffa non veniva però trovato in possesso della refurtiva.



Nel contempo altri giovani si rivolgevano agli agenti lamentando anch’essi di essere stati vittima del furto con strappo delle loro catenine in oro durante la calca che si era creata durante l’affollato concerto.

Il sospettato veniva condotto in Commissariato per alcune notifiche che lo riguardavano e veniva rilasciato.



Tenuto conto dei precedenti penali specifici i poliziotti del Commissariato decidevano di pedinarlo. L’uomo veniva poi notato salire poco distante a bordo di una vettura, presa a noleggio, che veniva poco dopo fermata da una Volante del Commissariato.



L’intuito dei Poliziotti operanti veniva premiato: infatti durante il controllo dei cinque occupanti si rinvenivano indossate da uno di questi, tre catenine in oro.

Due catenine venivano successivamente restituite ai legittimi proprietari, tutti giovani provenienti anche da altre regioni mentre la terza, non essendo stato possibile rintracciarne nell’immediato il proprietario, veniva sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti tesi a risalire al proprietario.

La denuncia

I cinque soggetti, tra i 30 e i 50 anni e tutti campani, tra cui il primo fermato al termine del concerto, venivano quindi condotti in Commissariato per il prosieguo degli accertamenti al termine dei quali venivano denunciati in concorso per i furti con strappo avvenuti durante il concerto sfruttando la confusione e la calca di persone.



L’Autorità Giudiziaria, di fronte alla quale i 5 sospettati potranno riferire la propria versione dei fatti, avrà il compito di definire i contorni della vicenda. A carico degli stessi verrà anche valutata l’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno a San Benedetto del Tronto.



La Polizia di Stato ricorda «ai giovani di non portare al seguito alcun oggetto di valore ai concerti, siano essi orologi o collanine, in considerazione dell’ormai consuetudine che si è creata tra i malviventi di effettuare simili eventi criminosi in situazioni in cui oltre a numerosissime persone vi è gran confusione sfruttando l’effetto sorpresa per poi dileguarsi tra la folla».