San Benedetto del Tronto, vandali in azione sul lungomare: protestano i residenti

Qualcuno ha anche sparato dei fuochi d'artificio in piena notte sulla spiaggia libera. E c'è chi fa pipì per strada

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vandali in azione, nel corso dell’ultimo fine settimana, a San Benedetto del Tronto. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, sono stati riscontrati numerosi danneggiamenti effettuati sul lungomare da alcuni teppisti. In particolare, sono stati distrutti alcuni lampioncini, così come alcune panchine. Inoltre, qualcuno ha anche deciso di svuotare i cestini dell’immondizia, spargendo i rifiuti per terra, sul marciapiede. Non è la prima volta che, in riviera, accadono episodi del genere e, anche per questo motivo, numerosi residenti si sono lamentati attraverso i social chiedendo più controlli alle forze dell’ordine.

La lamentela

Le proteste, poi, riguardano anche chi decide di allestire degli spettacoli pirotecnici, per vari motivi, in piena notte. «Come ogni sabato, anche stavolta, il solito fracassone seriali ha dato fuoco alle polveri dalla stessa spiaggia libera tra le concessioni 6 e 7 del lungomare Trieste – spiega un residente su Facebook -. Addirittura stavolta si è superato e ha organizzato lo spettacolo non con una ma con ben tre interminabili batterie di botti».

Altre polemiche, sempre da parte degli abitanti di San Benedetto, si sono invece concentrate sui giovani che, all’uscita dai locali del centro cittadino e del lungomare, espletano i propri bisogni fisiologici contro le case e per strade.