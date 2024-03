San Benedetto, blitz dei carabinieri: arrestati i membri di una baby gang

Tra via Gramsci e via Calatafimi c’è stato un vero e proprio ‘via vai’ di volanti e lampeggianti delle forze dell'ordine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre arresti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di San Benedetto del Tronto ieri sera (giovedì 7 marzo). Al termine di una serata molto movimentata, infatti, intorno alle 20 le forze dell’ordine hanno messo a segno un autentico blitz. Un’operazione, quella compiuta dagli agenti, che ha anche attirato l’attenzione e l’interesse dei residenti della zona interessata, visto che non sono mancati i momenti di tensione.

La ricostruzione

Tra via Gramsci e via Calatafimi, infatti, proprio nel bel mezzo del centro cittadino rivierasco, c’è stato un vero e proprio ‘via vai’ di volanti e lampeggianti. I carabinieri hanno effettuato delle perquisizioni a casa di alcuni giovani stranieri, appartenenti a quanto pare ad una ‘baby gang’. La banda, secondo quanto trapelato in queste ultime ore, di recente avrebbe terrorizzato la ‘riviera delle palme’ con alcuni atti criminali. Tre, come detto, le misure cautelari emesse dal gip della procura di Ascoli Piceno ed eseguite per rapine in strada ai danni di altri ragazzi.