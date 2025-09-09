Roccafluvione, scivola nella scarpata: recuperato dai vigili del fuoco

Calato nel dirupo, l’operatore dei vigili del fuoco ha stabilizzato il soccorso su una barella e l'uomo è stato riportato sul piano strada dove è stato preso in consegna dal personale sanitario

ROCCAFLUVIONE – Dalle 12,50 di oggi 9 settembre i Vigili del fuoco di Ascoli sono stati impegnati in località Macchignano, nei pressi del bivio per Montegallo, per soccorrere un uomo, cosciente e che rispondeva alle sollecitazioni dei soccorritori, scivolato in una scarpata per circa 30 metri. Intorno alle 14 l’uomo è stato recuperato mediante l’utilizzo di tecniche di derivazione Saf (speleo – alpino – fluviale).

Calato nel dirupo, l’operatore dei vigili del fuoco ha stabilizzato il soccorso su una barella e l’uomo è stato riportato sul piano strada dove è stato preso in consegna dal personale sanitario.

L’operazione è stata resa difficile dalla folta vegetazione. Sono stati presenti anche operatori del nucleo Sapr Vvf (sistemi a pilotaggio remoto) che con i droni in dotazione riescono a fornire indicazioni fondamentali sulla posizione dell’uomo.