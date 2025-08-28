Rissa a San Benedetto, due albanesi arrestati per tentato omicidio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Svolta nelle indagini sulla violenta rissa avvenuta tra l’8 e il 9 febbraio scorsi a San Benedetto del Tronto. I carabinieri della compagnia sambenedettese hanno arrestato due persone con l’accusa di tentato omicidio. In quella notte concitata, in via Montebello, venne aggredito un giovane di 23 anni. Il ragazzo, di origine straniera, era ospite di una struttura di accoglienza. Rimase gravemente ferito dopo essere stato colpito con bastoni e un’arma da taglio.

I soccorsi

Il giovane era stato trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dopo le prime cure ricevute all’ospedale ‘Madonna del Soccorso’. Le sue condizioni erano apparse da subito serie. Le indagini avviate dai militari hanno portato, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, a identificare due presunti responsabili. Entrambi sono stati arrestati e si trovano ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Si tratta di due giovani albanesi di 21 e 23 anni.