Porto Sant'Elpidio, minore cade dal primo piano: soccorso

PORTO SANT’ELPIDIO – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 di oggi, 14 agosto, nel quartiere Corva per soccorrere un minore caduto dalla finestra di un primo piano. La caduta è stata attutita da una tettoia sottostante. La squadra delle fiamme rosse di Civitanova Marche, giunta per prima sul posto, ha provveduto, insieme al personale del 118, a stabilizzare il giovane, che è stato quindi calato al piano stradale con l’ausilio dell’autoscala e con il supporto dei colleghi del Comando di Fermo.

Successivamente è stato affidato ai sanitari per il trasporto al pronto soccorso e gli accertamenti del caso.

