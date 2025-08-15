Porto San Giorgio, non corretta conservazione del cibo e scarsa igiene: sequestrati 250 kg di pesce ad un locale

FERMO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Fermo e del Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, in collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, hanno eseguito un controllo nei confronti di un locale di ristorazione sul litorale finalizzato a riscontrare, oltre agli adempimenti fiscali, il rispetto della normativa in materia di lavoro, di salubrità degli alimenti e igienico sanitaria.

Nel corso dell’attività ispettiva, le Fiamme Gialle del Gruppo di Fermo, della Stazione Navale di Ancona e della Sezione Operativa Navale di San Benedetto del Tronto unitamente al personale del Dipartimento di Prevenzione della menzionata Ast hanno accertato che l’esercizio commerciale svolgeva irregolarmente l’attività di somministrazione di alimenti a Porto San Giorgio in quanto sprovvisto della documentazione di accompagnamento prevista per la tracciabilità dei prodotti ittici destinati alla vendita.

Le ispezioni in loco hanno permesso di riscontrare condizioni igienico-sanitarie precarie e gravi carenze sulla corretta conservazione del pescato sia fresco che congelato, custodito in maniera tale da non garantire la salute dei consumatori.

In esito al controllo sono state contestate sanzioni amministrative complessivamente pari a 1.500 euro e sono stati sottoposti a sequestro 250 kg. di prodotti ittici; inoltre, sono stati eseguiti approfondimenti di natura fiscale, sulla posizione delle persone che prestavano attività lavorativa nel locale e sulla regolarità della concessione demaniale.

L’attività si inserisce nell’alveo dei compiti istituzionali demandati al Corpo, a contrasto della diffusione di prodotti alimentari non conformi rispetto agli standard di sicurezza nazionali e unionali, contribuendo a garantire una protezione efficace dei consumatori ed un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana e libera concorrenza.