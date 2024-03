Porto San Giorgio, urta centauro e se ne va ma perde la targa dell’auto e torna a cercarla: nei guai 25enne

FERMO – L’Arma dei Carabinieri di Fermo, nell’ambito delle sue attività di prevenzione e sicurezza stradale, ha recentemente portato a termine una serie di servizi preventivi che hanno evidenziato l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada, in particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza.

A Porto San Giorgio, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane di 25 anni, residente a Fermo, il quale, alla guida della sua auto, ha urtato un ciclomotore guidato da un 18enne locale, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Successivamente il guidatore, avendo perso la targa del veicolo, ha pensato bene di ritornare sul luogo dell’incidente, dove aveva probabilmente intenzione di cercare e riprendere la targa smarrita nell’impatto, ma è stato notato dai militari presenti che in quel momento stavano procedendo ai rilievi del sinistro, ai quali non è passato inosservato il suo atteggiamento sospetto. Pertanto, una volta identificato e appurato essere l’intestatario della targa è stato sottoposto a un test alcolemico che ha evidenziato un tasso alcolico di 0,96 g/l, e che ha comportato il ritiro della sua patente di guida. Il centauro coinvolto, trasportato all’ospedale di Fermo, è stato medicato per contusioni e successivamente dimesso.