San Benedetto, cittadinanza onoraria a Mussolini: bocciata mozione per la revoca

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Polemica a San Benedetto del Tronto. In consiglio comunale, infatti, è stata bocciata la mozione per revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Questa venne concessa nel 1924, durante il regime fascista. A proporne la cancellazione sono stati i consiglieri di centrosinistra Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci.

La votazione

Nella seduta di ieri sera (lunedì 25 agosto), a votare contro la revoca sono stati sei consiglieri. Si tratta di Stefano Gaetani, Gino Micozzi, Sabrina Merli, Barbara De Ascaniis, Giselda Mancaniello e Silvia Laghi. A favore della revoca hanno votato invece Paolo Canducci, Aurora Bottiglieri, Martina De Renzis e Umberto Pasquali.

Si sono astenuti il sindaco Antonio Spazzafumo e il presidente del consiglio comunale Eldo Fanini. Oltre a loro, non hanno votato neanche i consiglieri Elena Piunti, Domenico Novelli e Fabrizio Capriotti. Assenti, al momento del voto, gli esponenti del centrodestra.