Piceno in lutto, è morto il 43enne Davide Ratta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Piceno in lutto, ancora una volta. Questa volta, a piangere, è la riviera. Una vera e propria tragedia, infatti, ha riguardato la città di San Benedetto del Tronto. A soli 43 anni, per colpa di un improvviso malore, è morto Davide Ratta.

Il decesso è avvenuto stamattina (mercoledì 6 marzo). L’uomo era molto conosciuto non soltanto in riviera ma su tutto il territorio. La famiglia è sconvolta dal dolore e tanti, in queste ore, sono i messaggi di affetto che stanno arrivando ai suoi cari.

Il ricordo

Grande tifoso della Samb, Davide era fratello di Max, celebre personal trainer. Il 43enne lascia la mamma Betty, il papà Tommaso, la sorella Mariù e, appunto, il fratello Massimiliano. Per un periodo Davide aveva lavorato anche con il padre come commerciante ittico e in tanti lo avevano conosciuto ed apprezzato.

I funerali si svolgeranno domani, 7 marzo, alle 15.30 nella chiesa della Madonna della Marina.

Una morte improvvisa, come detto, che ha lasciato nel dolore una famiglia ed un’intera comunità, quella di San Benedetto. Si contano a decine i messaggi e i ricordi postati sulla sua pagina Facebook da parte di tutte quelle persone che hanno avuto modo di conoscerle e che sono senza parole per una scomparsa così inaspettata.