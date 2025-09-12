Petritoli, incendio furgone: intervengono i vigili del fuoco

FERMO – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 9:30 di questa mattina, 12 settembre, nel comune di Petritoli per l’incendio di un furgone. Il mezzo era parcheggiato all’interno di un’area privata, a ridosso di un’abitazione. La squadra di Fermo, utilizzando liquido schiumogeno, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.