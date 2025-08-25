Palma addosso a un’auto: paura a San Benedetto

A intervenire è stata una squadra dei vigili del fuoco. Questa proveniva dal distaccamento locale. Non ci sono stati feriti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tanta paura, a San Benedetto, per una palma caduta su un’auto in sosta. L’incidente è avvenuto a Porto D’Ascoli. Probabilmente il crollo è stato causato dall’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha riguardato il Piceno. E che non ha risparmiato neanche la costa. Tanto spavento, appunto, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

I soccorsi

A intervenire è stata una squadra dei vigili del fuoco. Questa proveniva dal distaccamento di San Benedetto. La palma è caduta su un’auto che si trovava in via Rossetti. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Ma l’auto è stata gravemente danneggiata. I pompieri hanno comunque provveduto a rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la zona.