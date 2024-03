Operazioni anti truffa dei carabinieri a Montegiorgio, tre denunciati

Tre distinti casi di truffa in provincia, tra finte vendite e ricariche trappola su carte prepagate. Ecco come sono andate le cose

MONTEGIORGIO – I Carabinieri della Stazione di Montegiorgio, al termine di un’accurata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà tre individui, ritenuti responsabili di distinte truffe ai danni di cittadini. Gli episodi, caratterizzati da modalità operative ingannevoli, hanno causato notevoli disagi e perdite economiche alle vittime.

Il primo caso riguarda un 37enne pregiudicato e disoccupato originario di Napoli, che, fingendosi venditore di una console Nintendo Switch usata, ha indotto una donna di Monte San Pietrangeli a versargli 120 euro su una carta prepagata Mooney a lui riconducibile, per poi sparire senza traccia.

Nel secondo episodio, un laziale di 32 anni, anch’egli pregiudicato e senza occupazione, è stato denunciato per aver truffato la titolare di un bar in Magliano di Tenna, raggirandola nel richiedere una ricarica di circa mille euro su una carta prepagata Mooney, l’uomo è riuscito di fatto a farsi eseguire un bonifico online senza tuttavia pagare la titolare del bar, rendendosi irreperibile.

Infine, un uomo di 45 anni da Bergamo è stato denunciato per aver truffato una 38enne di Falerone, conviduncendola ad accreditare 500 euro su una carta prepagata, con il pretesto di vendere online due pneumatici mai inviati alla parte lesa.

Questi episodi sottolineano l’importanza di adottare un approccio cauto e informato nelle transazioni online. Da anni, l’Arma dei Carabinieri mette a disposizione sul proprio sito istituzionale una serie di suggerimenti utili per prevenire le truffe, ricordando ai cittadini di verificare sempre l’affidabilità degli interlocutori in rete e di evitare pagamenti anticipati a sconosciuti. L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di truffa e invita la popolazione a segnalare prontamente qualsiasi attività sospetta, contribuendo così alla sicurezza della comunità. Per ulteriori informazioni e consigli su come proteggersi dalle truffe si consiglia di visitare il sito ufficiale dei Carabinieri.