San Benedetto, addio al chirurgo Pietro Rosetti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La comunità di San Benedetto del Tronto piange la scomparsa del dottor Pietro Rosetti. Noto chirurgo, ha dedicato la sua vita alla professione medica. Rosetti si è spento all’età di 76 anni, lasciando un ricordo profondo tra colleghi, pazienti e quanti lo hanno conosciuto. A darne l’annuncio sono stati la moglie Silvana, i figli Antonio e Simonetta, insieme ai parenti tutti.

Il ricordo

Un dolore che coinvolge non soltanto la famiglia, ma anche il mondo sanitario, che lo ha visto impegnato per anni con competenza e dedizione. I funerali si sono svolti ieri (venerdì 29 agosto). La salma è partita dall’ospedale di Bentivoglio, comune in provincia di Bologna nel quale Rosetti è deceduto. Poi ha raggiunto la chiesa della Madonna del Suffragio di San Benedetto del Tronto. Al termine della Santa Messa, il feretro è stato accompagnato all’Ara Crematoria. La famiglia Rosetti ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a quanti hanno partecipato al rito funebre.