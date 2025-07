Morte sul lavoro a Rotella, Cisl: «Basta tragedie, servono azioni urgenti»

ROTELLA (AP) – Ancora una morte sul lavoro nelle Marche. A perdere la vita è stato Mariano Bracalenti, 56 anni, vittima dell’ennesimo incidente in un cantiere edile a Rotella, nell’Ascolano. La Filca Cisl Marche e la Cisl Marche esprimono profondo cordoglio per la tragedia e vicinanza alla famiglia della vittima, ma allo stesso tempo lanciano un nuovo, accorato appello: «Servono misure urgenti e condivise per fermare questa strage silenziosa».

«La sicurezza sul lavoro è un’emergenza nazionale e regionale – afferma Tonino Passaretti, segretario generale Filca Cisl Marche – e i gravi e continui incidenti lo dimostrano. Prevenzione, controlli e formazione non sono ancora sufficienti, specie nel settore edile. In questi giorni di caldo eccezionale, poi, i rischi aumentano ulteriormente: servono misure straordinarie e un piano immediato di protezione e vigilanza». Passaretti sottolinea come non sia più tollerabile che si continui a morire per mancanza di prevenzione o per ritardi nell’adeguamento delle misure di tutela. «Chiediamo investimenti concreti nella sicurezza e controlli rigorosi, senza deroghe o compromessi».

Sulla stessa linea anche Luca Talevi, segretario Cisl Marche, che punta il dito contro l’ondata di caldo torrido che ha colpito la regione. «In questo contesto è fondamentale agire con provvedimenti urgenti. L’incontro in Regione previsto per giovedì (3 luglio ndr) sarà decisivo per discutere una possibile ordinanza che preveda la sospensione dei lavori all’aperto nelle ore più calde della giornata. Allo stesso tempo, chiediamo l’attivazione della cassa integrazione nelle giornate in cui la Protezione Civile segnala ondate di calore estreme».

Cisl e Filca Cisl Marche sollecitano infine le istituzioni e gli enti di controllo ad aumentare il livello di allerta e a intensificare le ispezioni nei luoghi di lavoro. «Fermare la scia di sangue sui luoghi di lavoro – concludono – è una responsabilità collettiva. La tutela dei lavoratori non può più essere rimandata, anche alla luce delle nuove sfide imposte dal cambiamento climatico».