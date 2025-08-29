Choc a San Benedetto, 45enne muore mentre si allena

La vittima è Alessio Ruggiero, originario di Acquaviva Picena. Stava facendo riscaldamento sul tapis roulant

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia a San Benedetto. Al circolo tennis Maggioni, infatti, un 45enne ha perso la vita in seguito a un improvviso malore. Il dramma è avvenuto mentre l’uomo faceva riscaldamento sul tapis roulant. La vittima è Alessio Ruggiero, originario di Acquaviva Picena. Si stava preparando per un allenamento quando si è accasciato a terra, sotto gli occhi attoniti di chi era presente.

Il ricordo

Ruggiero era un volto conosciuto negli ambienti tennistici locali. Egli, infatti, partecipava a tornei ufficiali ed era regolarmente qualificato e riconosciuto dalla Fit. Immediato l’intervento del personale del 118, che ha tentato per quasi un’ora di rianimarlo. Ogni sforzo, però, si è rivelato inutile e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il dolore è grande non solo nella comunità sportiva sambenedettese, ma anche ad Acquaviva Picena, suo paese d’origine. Ruggiero, fratello di Solidea e Alessandra, era tifosissimo della Samb e molto noto nell’ambiente calcistico.