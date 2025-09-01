Montegranaro, furto di liquori al supermercato: due denunciati

FERMO – Nei giorni scorsi, a Montegranaro, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato i presunti autori di un furto ai danni di un supermercato. Si tratta di un italiano di 32 anni, e di una straniera di 27 anni. I due, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, sono stati individuati come coloro che dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, si erano introdotti all’interno asportando alcune bottiglie di liquori.

A Porto Sant’Elpidio invece, in orario notturno, i militari hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale due giovani, un italiano e uno straniero, entrambi residenti in provincia. I due, a bordo di un ciclomotore, non si sono fermati all’alt imposto da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Porto Sant’Elpidio e si sono dati alla fuga, compiendo manovre pericolose tra le auto in transito e percorrendo strade contromano. Una volta bloccati, i militari hanno accertato che il conducente era sprovvisto di patente perché mai conseguita e che la targa del ciclomotore risultava denunciata come smarrita. Oltre alla denuncia, sono state elevate sanzioni amministrative e il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro. L’azione di controllo del territorio con l’intensificazione di mirati servizi, specie in orario serale notturno, sarà oggetto di una costante pianificazione finalizzata a garantire la sicurezza nella provinci