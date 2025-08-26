Montegiorgio, grave incidente stradale: due persone rimangono incastrate nell’auto

I due feriti, estratti dai vigili del fuoco di Fermo, sono state portate in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto sanitari e carabinieri

FERMO – Scontro a Montegiorgio. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 10.30 di oggi, 26 agosto, in via Croce di Via a seguito di un incidente che ha coinvolto una vettura e un autocarro. La squadra di Fermo ha provveduto a estrarre due persone rimaste incastrate all’interno dell’auto, successivamente affidate al personale sanitario del 118 e trasportate in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge. La strada è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.