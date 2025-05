Monte Urano, truffa del “finto carabiniere” ai danni di un’anziana. Denunciato 30enne campano

MONTE URANO – I militari della Stazione Carabinieri di Monte Urano hanno denunciato un uomo 30enne di origini campane per il reato di truffa aggravata. L’anziana vittima, una donna del posto, dopo essere stata contattata telefonicamente da un uomo fintosi Carabiniere che l’avvisava del coinvolgimento del figlio in un sinistro stradale, è stata raggiunta presso la sua abitazione dal 30enne, il quale, dichiaratosi un intermediario dei Carabinieri, ha ingannato la donna facendosi consegnare la somma di 400 euro in contanti e vari gioielli per un valore di circa mille euro, richiesti come risarcimento e cauzione per le responsabilità del figlio.

La vittima, seppur tardivamente resasi conto del raggiro, ha quindi allertato i Carabinieri, i quali hanno avviato immediati accertamenti e prontamente hanno individuato l’auto utilizzata dal finto Carabiniere. Nel corso della fulminea azione investigativa, i militari, in sinergia con la Sottosezione della Polizia Autostradale di Cassino, hanno intercettato l’autovettura lungo l’autostrada A1, identificando il conducente nel 30enne campano, quest’ultimo poi riconosciuto dalla vittima quale autore del raggiro.

La refurtiva purtroppo non è stata recuperata perché probabilmente già consegnata ad un altro complice dileguatosi ed ora in corso di identificazione.

È essenziale che i cittadini siano consapevoli delle tecniche utilizzate dai truffatori e che si informino adeguatamente sui comportamenti da adottare per potersi adeguatamente difendere. L’attività dei Carabinieri dimostra che meticolose indagini possono portare a risultati concreti e come la prevenzione sia fondamentale per proteggersi da tali odiose truffe.