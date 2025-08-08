Monte Urano, incendio concimaia: fuoco spento dopo quattro ore

MONTE URANO – Incendio concimaia: intervengono le fiamme rosse. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 5 circa di questa mattina (8 agosto) in contrada Monte per l’incendio di una concimaia, luogo dove si raccoglie il letame. La squadra VVF di Fermo, sul posto con due autobotti, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’rea interessata. Le operazioni si sono concluse dopo circa quattro ore di lavoro.