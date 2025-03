Monte Urano, sull’auto a noleggio nei pressi dell’ipermercato con oltre mezzo etto di cocaina: arrestato pusher albanese

MONTE URANO – Nella tarda serata di ieri 11 marzo, i militari della locale Stazione dei Carabinieri di Monte Urano hanno portato a termine un’altra importante operazione antidroga nel territorio, dimostrando ancora una volta l’efficacia e la perseveranza dell’Arma nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In un’azione mirata, un albanese di 20 anni, privo di fissa dimora e senza lavoro, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta nei pressi dell’ipermercato Eurospin, dove il giovane, controllato mentre si trovava alla guida di un’auto a noleggio, è stato sottoposto a perquisizione personale. I militari hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 53 grammi di cocaina sfusa, un bilancino di precisione, tre telefoni cellulari di operatori esteri e una somma di 45 euro, il tutto sottoposto a sequestro per ulteriori indagini. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria. Ma l’operato dei Carabinieri di Monte Urano non si è fermato qui.

Sempre nell’ambito dei servizi antidroga attuati, sono state deferite in stato di libertà due italiani della zona, un uomo di 41 anni e una donna di 38, sorpresi a bordo di un’autovettura in via Fonte Murata e trovati in possesso di 9 grammi di cocaina suddivisa in 12 dosi ben confezionate e pronte per essere vendute.

In un’altra azione mirata, i militari hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa, ex art. 75 DPR 309/90, un tunisino di 19 anni domiciliato a Palermo, trovato in possesso di un esiguo quantitativo di hashish, detenzione considerata per uso personale.

Analogamente, sono stati segnalati due giovani nordafricani, un 20enne e un 23enne, già noti alle forze dell’ordine, controllati sulla s.p. Faleriense e sorpresi con circa 6 grammi di hashish.

Durante un analogo controllo, sono stati sequestrati anche 54 grammi circa di hashish a due ulteriori giovani nordafricani, domiciliati a Fermo e a Sant’Elpidio a Mare, che si trovavano a bordo di un’utilitaria in via Incancellata. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il documento di guida ritirato, mentre il veicolo è stato affidato al soccorso stradale poiche’ il proprietario (un altro magrebino) è risultato irreperibile. I due sono stati segnalati alla locale Prefettura ex art. 75 DPR 309/90.

Infine, un altro 27enne albanese, già gravato da precedenti, è stato segnalato per possesso di una modesta quantità di hashish, rinvenuta durante il controllo, mentre lo stesso si trovava a bordo del veicolo, di proprietà della madre. Anche in questo caso, il documento di guida è stato ritirato.

Importante è la segnalazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del DPR 309/90, che comporta il riconoscimento della detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Tale misura, pur non comportando un arresto, contribuisce a mantenere alta l’attenzione su soggetti potenzialmente pericolosi e a prevenire fenomeni di spaccio. Questi risultati sono il frutto di un costante monitoraggio e di operazioni mirate da parte dei Carabinieri, che continuano a dimostrare il loro impegno nella lotta contro il narcotraffico e nella salvaguardia della sicurezza del territorio. La presenza attiva dei Carabinieri sul territorio rappresenta un deterrente significativo per chiunque tenti di commettere illeciti.