Ascoli Piceno, l’incredibile salvataggio di un cane agonizzante

ASCOLI PICENO – Un’impresa di profonda umanità da parte dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, un salvataggio che va oltre le persone, non lasciando indietro nessuno. Le immagini di ieri del cane agonizzante, dopo aver inalato i fume della combustione, poi di nuovo in forma sulle sue zampe, sono davvero emozionanti.
Poco prima delle 13,30 di ieri i vigili del fuoco della Centrale sono intervenuti in zona industriale per l’incendio di un camion all’esterno di un capannone.
Una volta estinte le fiamme hanno provveduto a verificare se l’edificio fosse stato coinvolto: una volta all’interno, veniva rinvenuto un cane agonizzate per aver inalato i fumi dovuti alla combustione.
Trasportato l’animale all’esterno, i pompieri hanno provveduto a ossigenarlo con un autoprotettore fino a farlo riprendere.
Lo hanno quindi riconsegnarlo in buono stato ai proprietari.
Per l’immobile invece sono stati constatati solo danni da fumo.