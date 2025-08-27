Trentenne cade dall’asino, dramma sfiorato ad Arquata

L’uomo, sbalzato improvvisamente a terra, ha riportato un trauma da caduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il fatto a Spelonga, nell'Ascolano

ASCOLI – Un 30enne di Arquata del Tronto è rimasto ferito dopo essere caduto da un asino durante una passeggiata. È successo nelle ultime ore a Spelonga. L’uomo, sbalzato improvvisamente a terra, ha riportato un trauma da caduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il paziente e richiesto l’intervento dell’eliambulanza decollata da Fabriano.

Le condizioni

Il giovane è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Al momento dei soccorsi e durante il trasporto era cosciente. Le condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto il ricovero a titolo precauzionale per escludere complicazioni. Una brutta disavventura, dunque, che ha creato nel trentenne anche un grandissimo spavento.