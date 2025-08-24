Grottazzolina, auto fuori strada nella notte
Grottazzolina, auto fuori strada nella notte

Serata movimentata per i vigili del fuoco che hanno avuto a che fare con due interventi. Il secondo a Porto Sant'Elpidio

FERMO – Notte movimentata per i vigili del fuoco di Fermo, alle prese con due interventi nella serata di ieri.

Il primo è avvenuto a Grottazzolina, sulla strada provinciale Bolzetta, dove un’auto è finita fuori strada.

Il secondo, in via Alfieri a Porto Sant’Elpidio, dove due vetture si sono scontrate tra loro.

In entrambi i casi il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e a collaborare con i sanitari del 118 per i soccorsi.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

