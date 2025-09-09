Grottammare in lutto, addio al pittore Colella

GROTTAMMARE – La comunità artistica marchigiana saluta con commozione Francesco Colella. Il 59enne pittore è deceduto all’ospedale di San Benedetto del Tronto. Nato nel 1966, ha lasciato un’impronta profonda nella pittura contemporanea. Ha legato la sua arte al mare e all’animo umano. A partire dal 1999, con le prime esposizioni a Grottammare, Colella ha raccontato per 25 anni un universo poetico fatto di marinai, gabbiani, cavalli e figure nude. Sempre sospeso tra simbolismo e introspezione.

Il ricordo

Nonostante una disabilità che lo costringeva a soluzioni ingegnose, non ha mai rinunciato alla pittura tradizionale. Fedele alla tela e al gesto, lontano dal digitale. La sua ultima grande mostra è stata l’antologica ‘1999–2024’ alla Palazzina Azzurra. E ha reso omaggio alla sua intensa carriera. Fondatore dello ‘Spazio Colella’ a Grottammare, ha trasformato il proprio studio in un centro culturale aperto agli altri. Lì, come sulle sue tele, resta viva la sua visione del mondo. Una visione profonda, umana e piena di luce.

I funerali si terranno domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 17, nella chiesa di San Pio V a Grottammare.