Porto San Giorgio, ruba la borsa dal cestino della bici. Fermato si difende con una siringa: denunciato

I carabinieri sono intervenuti in via XX Settembre a Porto San Giorgio. Denunciato un 44enne. I dettagli della vicenda

PORTO SAN GIORGIO – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Fermo coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri di Fermo, sono intervenuti in via XX Settembre di Porto San Giorgio, nel Fermano, per prestare soccorso ad una donna. La donna infatti era stata vittima di rapina ad opera di un uomo.

I militari intervenuti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 44enne italiano.

Il fatto

L’uomo, dopo essersi impossessato della borsa della donna, riposta da quest’ultima nel cestino della sua bicicletta, si sarebbe allontanato di corsa senza però considerare la pronta reazione della vittima che dopo averlo rincorso e raggiunto, lo avrebbe obbligato a restituire la refurtiva, anche grazie alla collaborazione di alcuni passanti richiamati dalle grida di aiuto della vittima.

L’uomo, solo dopo aver minacciato i presenti brandendo in mano una siringa, sarebbe riuscito a darsi alla fuga, prontamente interrotta dai militari nel frattempo intervenuti.

Sottoposto a perquisizione personale, il 44enne è stato trovato in possesso di una siringa da insulina completa di ago, nella circostanza posta in sequestro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo continueranno a lavorare incessantemente per garantire una presenza attiva sul territorio e contribuire così alla lotta contro la criminalità e a una maggiore tutela della comunità.