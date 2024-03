Bici elettriche nel mirino dei ladri a San Benedetto del Tronto, due indagati per ricettazione. Recuperati i mezzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo scorso 8 marzo il personale della Polizia di Stato del Commissariato di San Benedetto del Tronto ha segnalato all’Autorità Giudiziaria due pregiudicati, uno di nazionalità italiana di 62 anni, l’altro tunisino di 23 anni senza fissa dimora ma gravitanti al confine tra Marche e Abruzzo, responsabili rispettivamente dei reati di ricettazione di due biciclette elettriche del valore di circa 1.500 euro ognuna.

Le indagini che hanno condotto all’identificazione dei due uomini originavano da alcuni furti di biciclette elettriche commessi in serie nel centro di San Benedetto del Tronto. In particolare, il 27 febbraio era stato denunciato il furto di una bicicletta elettrica marca “Armony” mentre il 28 febbraio era stata presentata denuncia di furto di una bicicletta elettrica marca “Bottecchia” di colore antracite, entrambi i fatti avvenuti nel centro di San Benedetto. Grazie ad un’immediata quanto incessante attività info-investigativa, poliziotti della Squadra di polizia giudiziaria, sono riusciti a scoprire che i due velocipedi oggetto di furto erano stati alienati tra Villa Rosa di Martinsicuro e Alba Adriatica. Dopo alcuni servizi di appostamento e osservazione nei punti nevralgici della zona indicata, con particolare attenzione alle zone ed alle strutture ricettive notoriamente occupate da pregiudicati e personaggi dediti a reati in genere, gli agenti hanno individuato la biciletta elettrica Armony parcheggiata nelle pertinenze di un noto albergo di Alba Adriatica. Dopo alcune ore di appostamento, il velocipede veniva prelevato da un uomo prontamente bloccato ed identificato per un pregiudicato originario di Ascoli Piceno ma da tempo dimorante in Val Vibrata, il quale era in possesso della chiave di apertura della catena con la quale la bicicletta era assicurata alla rastrelliera dell’Hotel. L’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione mentre la bicicletta elettrica è stata immediatamente restituita agli aventi diritto.

Subito dopo, nel medesimo contesto, sono state raccolte informazioni sull’altra biciletta rubata il 28 febbraio a San Benedetto del Tronto. In effetti, lo stesso personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha effettuato un controllo all’interno di una struttura fatiscente sita in Villa Rosa di Martinsicuro dove, in una stanza sita al primo piano, è stato sorpreso un giovane tunisino irregolare sul territorio nazionale in possesso della biciletta elettrica marca “Bottecchia” di color antracite asportata a San Benedetto del Tronto il 28 febbraio. Anche in questo caso la polizia ha indagato in stato di libertà lo straniero e restituito il velocipede all’avente diritto.

In quest’ultimo caso, si è proceduto alla notifica al giovane tunisino del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso il 14 febbraio 2024 dal Questore della Provincia di Teramo.

L’attività di Polizia Giudiziaria conclusasi con il rinvenimento e la restituzione dei due mezzi è stata riferita con un’articolata informativa di reato contenente gli elementi raccolti a carico dei due ricettatori e trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo competente per territorio.