Ascoli, ‘banda del buco’ in azione alla piscina comunale

Si tratta dell'ennesimo colpo dei ladri effettuato nel corso delle ultime settimane: vertice in prefettura per la sicurezza

ASCOLI – La ‘banda del buco’ ha colpito anche ad Ascoli. La notte scorsa, infatti, i ladri sono entrati all’interno della piscina comunale di via Spalvieri. E lo hanno fatto proprio realizzando un buco nella vetrata. I gestori se ne sono accorti in mattinata e hanno chiamato le forze dell’ordine per lo svolgimento di tutte le analisi del caso. Resta il fatto, però, che i malviventi non sarebbero riusciti a portar via nulla, ma hanno comunque provocato parecchi danni alla struttura.

L’emergenza

Un colpo, quello effettuato nei confronti della piscina comunale di Ascoli, che dimostra ancora una volta quanto sia alta l’emergenza furti nel Piceno in questo periodo. Non a caso, qualche giorno fa il prefetto ha incontrato sia le forze dell’ordine che gli amministratori dei Comuni della provincia per fare il punto della situazione. Lo stesso prefetto ha invitato i sindaci ad attivare tutti gli strumenti necessari ad incrementare il controllo del territorio. In tal senso, ha aggiunto, particolarmente utili risultano i sistemi di videosorveglianza attuata tramite telecamere in grado di leggere il numero di targa dei veicoli in transito, la sottoscrizione di appositi protocolli con la Prefettura per l’attuazione del controllo di vicinato da parte di gruppi di cittadini specificamente individuati a tale scopo e la stipula di patti per la sicurezza urbana.