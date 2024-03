In fuga tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova sul ciclomotore guidato senza patente, 35enne tunisino denunciato dai carabinieri

PORTO SANT’ELPIDIO – Nel comune di Porto Sant’Elpidio, un altro intervento ha visto protagonisti i Carabinieri che, al termine degli accertamenti, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un cittadino tunisino di 35 anni, pregiudicato, per resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza di un decreto di espulsione dal territorio nazionale, e guida senza patente, quest’ultima un’infrazione reiterata nel biennio. Nonostante fosse stato intimato l’alt, l’uomo ha accelerato il suo ciclomotore e si è dato alla fuga, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica con una guida pericolosa. Bloccato a Civitanova Marche dopo aver imboccato una strada senza uscita, è emerso che non aveva mai conseguito il titolo di guida ed era inoltre gravato da un decreto di espulsione. Il ciclomotore, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Questi servizi rientrano in un più ampio programma di controllo del territorio in occasione delle festività di Pasqua, volto a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme, con un focus particolare sulla prevenzione della guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza di non mettersi alla guida in stato di ebbrezza e di rispettare il Codice della Strada per la sicurezza di tutti. Il Comando dei Carabinieri di Fermo proseguirà con analoghi servizi di controllo, al fine di prevenire ulteriori incidenti e garantire la sicurezza. La collaborazione dei cittadini è fondamentale e si invita pertanto a rispettare le normative vigenti, per la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Le pattuglie dei Carabinieri sono impegnate quotidianamente nella tutela della legalità e nella prevenzione di comportamenti pericolosi, attraverso un costante e capillare controllo del territorio, va sottolineata l’importanza di un impegno condiviso nella prevenzione della guida in stato di ebbrezza e nell’aderenza alle regole per la tutela di tutti gli utenti della strada.