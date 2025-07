FERMO – Scia di truffe, a Pedaso un uomo finisce nel mirino di un giovane malintenzionato che lo convince a farsi dare mille euro di caparra per l’acquisto di un’auto. Ma della macchina nessuna traccia. Nei giorni scorsi, a testimonianza del grande impegno dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo per fronteggiare tale fenomeno, ormai diffusissimo, i carabinieri della stazione di Pedaso, in seguito alla querela sporta dalla vittima per truffa online, hanno denunciato un 19enne italiano, che mediante annunci fittizi su un noto sito di compravendita di auto usate, è riuscito a farsi accreditare dalla vittima la somma di mille euro come caparra per l’acquisto di un’autovettura del valore di 20mila euro, rendendosi successivamente irreperibile.

A Montegiorgio, i carabinieri della locale stazione, al termine di accurate indagini, hanno denunciato due italiani, un 29enne e una 25enne, ritenuti autori in concorso di una truffa ai danni di un negozio di telefonia. I due avrebbero eseguito un falso bonifico istantaneo per l’acquisto di uno smartphone, dell’importo di 1.200 euro, per poi rendersi irreperibili dopo aver eseguito l’operazione. Sempre gli stessi hanno truffato con le medesime modalità un altro esercente di Montegiorgio, così aggravando la loro posizione per presunto concorso continuato nella truffa.