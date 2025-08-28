Fermo, stalking e maltrattamenti: due denunciati. Tra le vittime una persona con disabilità

FERMO – Stalking e maltrattamenti in famiglia, i carabinieri denunciano due uomini, uno a Montegranaro e l’altro a Porto San Giorgio: in questo caso la vittima è una persona con disabilità. Negli ultimi anni il fenomeno degli atti persecutori, noto anche come stalking, ha assunto un’importanza crescente nel panorama della sicurezza pubblica. Questo subdolo reato mina la serenità delle persone, colpendo in particolare le vittime che vivono nella costante paura e angoscia a causa delle condotte persecutorie dei loro aggressori. I carabinieri, consapevoli della gravità di questa problematica, hanno intensificato il loro impegno nella prevenzione e nella tutela delle vittime, attuando specifiche strategie operative e investendo nella formazione del personale per riconoscere e affrontare tempestivamente tali situazioni.

A Montegranaro, i militari della locale stazione carabinieri hanno denunciato un uomo di 30 anni, italiano, per maltrattamenti in famiglia. La denuncia è scaturita dalla querela presentata da una donna che ha riferito di essere stata vittima, dal 2021 ad oggi, di comportamenti aggressivi, percosse e minacce da parte dell’ex convivente, nonostante la fine della convivenza da circa dieci mesi. La donna non aveva mai richiesto l’intervento delle forze dell’ordine né si era rivolta a strutture sanitarie, ma ha deciso di denunciare dopo l’ennesimo episodio. Come da prassi, dopo la denuncia, è stato attivato il protocollo previsto dal Codice Rosso.

A Porto San Giorgio, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un italiano di 46 anni per atti persecutori aggravati ai danni di una persona con disabilità. I comportamenti persecutori sono iniziati nel mese di gennaio, subito dopo la fine della detenzione domiciliare dell’uomo per un precedente reato di estorsione. L’uomo ha iniziato a pedinare la vittima e a rivolgerle continue richieste di denaro, non accompagnate da minacce esplicite, ma tali da indurre la persona offesa a consegnare circa 5mila euro.