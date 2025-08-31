Fermo, incidente stradale: auto si ribalta. Una persona ferita

FERMO – Incidente stradale a Fermo. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.30 circa, di ieri pomeriggio, 31 agosto, in contrada Moje per una vettura che si è ribaltata.
La squadra ha provveduto a estrarre la persona rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, operando in collaborazione con il personale sanitario del 118, e a mettere in sicurezza il veicolo. Il ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.