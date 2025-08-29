Droga introdotta al carcere di Ascoli, era nascosta nelle parti intime

Gli agenti della polizia penitenziaria, però, si sono insospettiti dal comportamento di un visitatore e hanno scoperto tutto

ASCOLI – Tentativo di introdurre cocaina e hashish nel carcere di Ascoli Piceno. Lo stupefacente era nascosto nelle parti intime da una persona in visita a un familiare detenuto. Gli agenti della polizia penitenziaria, però, si sono insospettiti dal comportamento del visitatore. E hanno rinvenuto la droga durante i controlli.

La denuncia

Il segretario regionale dell’Osapp, Salvatore De Blasi, ha elogiato l’operato del personale della polizia penitenziaria. Ma ha ribadito le gravi carenze di organico. Inoltre, il sindacalista ha anche denunciato l’eccessiva presenza di detenuti problematici, che rende la situazione al collasso. L’Osapp denuncia inoltre che il Provveditorato continua ad assegnare al carcere di Ascoli soggetti facinorosi già destabilizzanti in altri istituti, creando un’elevata concentrazione di detenuti problematici”.