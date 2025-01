Controlli dei carabinieri: Fermo, alcol al volante ed eccessi nel weekend. Cinque denunce 

FERMO – Incessante l’attività di prevenzione alle stragi del sabato sera e in generale agli illeciti al volante da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, che nell’ambito dei controlli – intensificati su tutte le strade – nel weekend appena trascorso hanno denunciato cinque persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. In particolare i carabinieri di Montegranaro hanno denunciato un 28enne italiano residente nello stesso comune, fermato e controllato in via Fermana mentre era al volante della sua Fiat Punto. Sottoposto ad accertamenti con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolico di 1,28 g/l, ben oltre il limite consentito, con il conseguente ritiro della patente di guida.

I carabinieri della Stazione di Monte Urano, hanno invece denunciato alla Procura un 51enne italiano residente a Fermo, sottoposto a controllo serale lungo il tratto stradale della S.P. 219, mentre era alla guida della sua auto. Sottoposto ad accertamenti con etilometro anch’egli è risultato positivo con un tasso alcolico di 1,70 g/l alla prima prova e 1,67 g/l alla seconda prova, entrambi ben oltre il limite consentito: la sua patente è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, affidato a depositeria autorizzata.

I carabinieri della Stazione di Montegiorgio hanno invece denunciato un 62enne italiano residente in quello stesso Comune, poiché rimasto coinvolto in un incidente stradale in località Piane di Monteverde, lungo la S.S. 210. L’uomo è stato sottoposto a controllo del tasso alcolemico con etilometro, risultando in stato di alterazione alcolica. La patente di guida è stata ritirata e l’autovettura è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a una ditta autorizzata.

A Servigliano intanto, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Montegiorgio hanno denunciato un 64enne di Monsampietro Morico, controllato alla guida della sua autovettura. Sottoposto ad accertamenti con etilometro è risultato positivo con un tasso alcolico ben oltre i limiti previsti: la sua patente è stata ritirata e l’autovettura affidata ad una depositeria autorizzata.

Un altro caso analogo ha coinvolto poi un 25enne di Porto San Giorgio, anch’egli sorpreso ubriaco alla guida. Il controllo dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Fermo, eseguito a seguito di rilievi di un incidente stradale verificatosi in orario notturno nel Comune di Fermo, ha permesso di accertare attraverso l’etilometro in dotazione, la presenza di un tasso alcolemico di 1,51 g/l alla prima prova e di 1,52 g/l alla seconda. La patente è stata ritirata e il veicolo posto in sequestro amministrativo ai fini della confisca, affidato a depositeria autorizzata.