Comunanza, incendio in appartamento

COMUNANZA – Alle 11,30 la squadra boschiva dislocata a Comunanza è intervenuta in via Sarti, nel centro storico della cittadina montana, per le fiamme che si sono sprigionate in un appartamento. L’incendio è stato estinto in breve evitando che si potesse estendere a tutto l’immobile.
Sul posto il Funzionario di guardia per valutare eventuali problemi alla struttura. Il sopralluogo non ha evidenziato criticità, ma l’abitazione rimane non fruibile sino al ripristino delle normali condizioni di igienicità.