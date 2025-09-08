Choc a Porto Sant’Elpidio, trovato un cadavere in spiaggia

PORTO SANT’ELPIDIO – Mattinata drammatica a Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. All’alba di oggi (lunedì 8 settembre) è stato rinvenuto un cadavere sulla battigia. Il ritrovamento è avvenuto lungo il litorale nord, nei pressi dello stabilimento balneare Mojito. A fare la tragica scoperta è stato un passante. Quest’ultimo, camminando sulla spiaggia, si è imbattuto nel corpo privo di vita di un uomo. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia. Questi hanno immediatamente isolato l’area per consentire i primi rilievi. Informato anche il magistrato di turno. Sono stati avviati accertamenti per chiarire le circostanze del decesso e risalire all’identità della vittima, ancora sconosciuta al momento. Presente sul luogo anche la Guardia Costiera, che sta collaborando alle indagini. Non si esclude nessuna ipotesi: dal malore accidentale fino a scenari più complessi. Al momento, tuttavia, non risultano evidenti segni di violenza sul corpo.