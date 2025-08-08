Choc a Grottammare, uomo trovato morto in strada

Il corpo si trovava accanto a uno scooter. La zona è poco illuminata. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire le cause del decesso. Il fatto a Grottammare

GROTTAMMARE – Choc a Grottammare. Un uomo, in mattinata, è stato trovato senza vita. Il ritrovamento è avvenuto in via Bore Tesino. Il corpo si trovava accanto a uno scooter. La zona è poco illuminata. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire le cause della morte.

Le indagini

A fare la scoperta è stata una guardia giurata, impegnata in un giro di pattugliamento. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. L’uomo potrebbe essere morto a seguito di una caduta dallo scooter. Oppure potrebbe essere stato colpito da un altro mezzo. Sono in corso tutti gli accertamenti.