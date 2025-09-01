Castorano, cavalli in un burrone. Recuperati dai vigili del fuoco

ASCOLI PICENO – Poco prima delle 22 della notte scorsa i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in contrada Rocchetta per recuperare due cavalli scivolati in un burrone.
Gli animali, in buono stato di salute, erano impossibilitati a risalire e sul posto si è deciso di realizzare un sentiero alternativo per riportarli in superficie.
Con l’ausilio di un mezzo movimento terra, nel frattempo giunto dalla Centrale, l’intento veniva raggiunto ed intorno alle 4 gli animali venivano riconsegnati ai proprietari.