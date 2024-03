Carabinieri contro i furti: raffica di denunce tra Porto San Giorgio, Fermo e Porto Sant’Elpidio

FERMO – I Carabinieri di Fermo hanno messo a segno tre significative operazioni che testimoniano l’incessante impegno nel contrasto ai reati predatori e alla detenzione illegale di arnesi da scasso e oggetti atti ad offendere. Gli interventi, svoltisi nelle aree di Porto San Giorgio, Fermo, e Porto Sant’Elpidio, hanno portato al deferimento di diversi individui, rafforzando così il senso di sicurezza nella comunità locale.

A Porto San Giorgio, grazie alle indagini scaturite dalla denuncia di un operaio edile, i Carabinieri hanno identificato e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre individui, di cui due di origine tunisina e un locale, per furto aggravato in concorso. Analizzando i filmati di videosorveglianza della zona, i sospetti sono stati riconosciuti come gli autori del furto di attrezzi edili e una tanica di gasolio da un autocarro in sosta. Il danno complessivo è stato stimato in circa 500 euro, con la merce non assicurata.

In una seconda operazione svolta a Fermo, i militari della radiomobile hanno deferito un 40enne di Monte Urano, noto alle forze dell’ordine, per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e oggetti pericolosi. Durante un controllo lungo la S.P. Mezzina, l’uomo, alla guida di un SUV, è stato trovato in possesso di un cutter e di un palanchino, senza fornire valide giustificazioni per il porto di tali oggetti, che sono stati prontamente sequestrati.

Infine, a Porto Sant’Elpidio, le indagini hanno portato al deferimento di un 29enne di Taranto, residente a Civitanova Marche, per furto all’interno di un’abitazione. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza, l’uomo è stato identificato come l’autore del furto di legna da ardere dalle pertinenze dell’abitazione di un residente. Il valore del danno è attualmente in fase di quantificazione.