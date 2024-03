Bimbo sospeso nel vuoto, ad Ascoli miracoloso salvataggio dei pompieri

ASCOLI – Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio (mercoledì 20 marzo), ad Ascoli. Un bimbo ha rischiato di cadere dal balcone ed è stato salvato dai pompieri. La vicenda è avvenuta nel quartiere dei Santi Filippo e Giacomo. Fortunatamente, ad accorgersi di tutto è stato un automobilista che transitava sul ponte di San Filippo, lesto a notare che il piccolo (di appena un anno) era rimasto impigliato tra le inferriate del terrazzo e rischiava appunto di precipitare nel vuoto. Solo la maglietta lo teneva ancora sospeso. Una scena decisamente agghiacciante.

I soccorsi

Dopo pochi minuti dalla segnalazione dell’automobilista, sono giunti a San Filippo e Giacomo una pattuglia dei carabinieri del comando provinciale di Ascoli, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 proveniente dal vicino ospedale Mazzoni. Grazie al loro tempestivo intervento, i soccorritori sono riusciti a entrare nell’appartamento. Il piccolo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco ascolani, prima che avvenisse il peggio, facendo tirare un respiro di sollievo a tutti. Il bimbo, fortunatamente, non ha avuto nessuna conseguenza fisica, se non qualche lieve escoriazione. Ma lo spavento è stato enorme e solo per la tempestività dei soccorsi è stata evitata una vera tragedia.