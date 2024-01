ASCOLI – Hanno approfittato della chiusura dovuta alle vacanze natalizie per intrufolarsi nell’istituto e provocare diversi danni. Negli ultimi giorni, i vandali hanno preso di mira la scuola di via San Serafino, nel quartiere ascolano di Borgo Solestà. Due i raid che sono stati segnalati alle forze dell’ordine: uno sarebbe avvenuto venerdì scorso e l’altro, con ogni probabilità, nella notte tra sabato e domenica. È stata presentata, da parte della dirigenza scolastica, anche una denuncia ai carabinieri.

Il raid

I vandali, al momento ancora ignoti, hanno bruciato la carta igienica, dopo essere entrati nei bagni, accendendo un falò proprio all’interno della scuola. Poi, non soddisfatti dei danni appena causati, hanno anche deciso di mandare letteralmente in mille pezzi i vetri delle finestre nell’aula in cui è provvisoriamente collocata la scuola dell’infanzia. Sono stati poi danneggiati anche alcuni giochi destinati ai piccoli alunni del plesso. Per chiudere nel ‘migliore’ dei modi, si fa per dire, i vandali hanno anche scritto sui muri. Insomma, un doppio raid che ha avuto un unico effetto: quello di danneggiare una tra le scuole principali della città.