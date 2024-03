Ascoli in lutto, giovane mamma muore nel sonno

ASCOLI – Un terribile lutto scuote il Piceno. A soli 49 anni, infatti, è morta l’ascolana Catia Cesidia Cerini. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. A trovarla senza vita sono stati i suoi familiari. La donna, in base a quanto riferito dai suoi cari, non aveva mai mostrato problemi di salute, tanto che il giorno prima si era presentata regolarmente a lavoro. Nella notte, invece, è avvenuto il dramma, che ha lasciato tutti senza parole.

Il ricordo

Catia era molto conosciuta ad Ascoli, anche perché era spesso a contatto con il pubblico, lavorando al supermercato Conad che si trova vicino allo stadio Del Duca. Il figlio della donna, di appena 17 anni, si è accorto che la mamma era priva di vita. A quel punto ha chiamato la nonna e il papà per avvertirli della situazione, ma per provare a salvare Catia era ormai troppo tardi. Oltre al marito Francesco e al suo amato figlioletto, la donna lascia anche i genitori e il fratello Arturo. Il funerale si svolgerà oggi (giovedì 7 marzo), partendo dalla cappellina dell’obitorio di Ascoli per arrivare alla chiesa dei Santi Simone e Giuda, a Monticelli, dove alle 14.30 verrà celebrata la messa.