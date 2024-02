Ascoli, si ferisce con la motozappa mentre lavora: sessantenne a Torrette

ASCOLI – Grave incidente, quello avvenuto oggi (mercoledì 7 febbraio) ad Ascoli. Un uomo, di circa sessant’anni, si è ferito brutalmente ad una gamba mentre stava lavorando con la motozappa. Si tratta di un agricoltore che ha degli appezzamenti di terreno nella frazione di Caprignano. Poteva anche scapparci la tragedia, vista anche la pericolosità dello strumento che il lavoratore stava adoperando. L’uomo è subito stato soccorso e di seguito trasferito all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.

La ricostruzione

Stando alle prime informazioni, l’uomo si sarebbe ferito alla gamba destra che gli sarebbe finita tra le lame della motozappa. Subito soccorso dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato trasportato in ambulanza al piazzale antistante il cimitero civico di Borgo Solestà dove nel frattempo è atterrata l’eliambulanza. Dopo aver caricato a bordo il ferito, l’elicottero è ripartito alla volta dell’ospedale dove l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per definire il suo quadro clinico e stabilire la gravità delle ferite riportate. Le condizioni del sessantenne vengono monitorate di ora in ora.