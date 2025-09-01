Ascoli, giovane si barrica in casa e minaccia i familiari

L'episodio è avvenuto a Monticelli. L'intervento delle forze dell'ordine e del 118 ha permesso di scongiurare il peggio

ASCOLI – Tanta paura, ieri (domenica 31 agosto), nel quartiere ascolano di Monticelli. Un giovane con problemi psichiatrici si è infatti barricato in casa. E ha minacciato i genitori con un coltello. La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso i familiari e i vicini di casa. Ma, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, si è conclusa senza gravi conseguenze. Sul posto anche il personale sanitario del 118.

La ricostruzione

Il ragazzo aveva già manifestato intenti suicidi. Avrebbe riferito di aver ingerito della varechina. Si è poi chiuso a chiave, impedendo ai genitori di aiutarlo e iniziando a minacciarli con un coltello. La richiesta di aiuto ha portato ad intervenire sul posto due pattuglie dei carabinieri. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco. Poi, dopo diverso tempo, il giovane si è calmato ed è stato portato all’ospedale di San Benedetto, nel reparto di psichiatria.