Ascoli, getta il televisore dalla finestra: tragedia sfiorata

Protagonista del gesto una 35enne, nei cui confronti è stato disposto il Tso. Solo per una casualità, non ci sono stati feriti

ASCOLI – In preda a un momento di rabbia, getta il televisore fuori dalla finestra rischiando di far male seriamente ai passanti. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 21 marzo) ad Ascoli, in via Niccolò IV, nel bel mezzo del centro storico. Protagonista dell’episodio una 35enne, che poi è stata sottoposta al trattamento sanitario obbligatorio. Solo per una pura casualità, la tv non ha colpito nessuno, centrando solo un furgone in sosta. Ma quanto avvenuto ha davvero del clamoroso sebbene, va detto, in base ad alcune testimonianze sembra che la donna non fosse nuova a gesti simili.

L’intervento

Probabilmente, la 35enne è stata colta da un improvviso raptus. Sul posto, dopo la segnalazione effettuata da alcuni passanti, sono arrivati i vigili del fuoco, addirittura due ambulanze del 118 e gli uomini della polizia locale. La donna non ha aperto la porta agli agenti, quindi è stato necessario l’intervento dei pompieri per consentire ai vigili di entrare in casa. Ovviamente, a quel punto la protagonista ha reagito piuttosto male ed è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio. Successivamente, anche grazie all’ausilio dei mezzi del 118, la 35enne è stata trasferita in una struttura sanitaria.