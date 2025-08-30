Aggressioni e sequestri di coltelli: denunciate 8 persone nel Fermano

Identificate e denunciate cinque persone per un'aggressione avvenuta a luglio a Porto San Giorgio: la vittima ha riportato politraumi e una frattura al torace

FERMO – Il contesto territoriale della provincia di Fermo è stato ultimamente caratterizzato da alcuni fenomeni di micro criminalità. L’Arma dei Carabinieri di Fermo ha continuato con impegno costante e la propria incisiva azione di tutela della legalità e della sicurezza, attraverso una serie di controlli mirati e tempestivi, e intensificando le attività preventive per contrastare ogni tipologia di reato.

Controlli nel Fermano

A Sant’Elpidio a Mare, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno denunciato un 21enne di origini cinesi. Lo stesso, controllato a piedi nel centro storico di quel comune, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di cm 31 di cui 16 di lama, posto in sequestro.

A Monte Urano, i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno denunciato una 25enne di origini russe. La donna, controllata in quel centro in orario pomeridiano è stata sottoposta a perquisizione personale e trovata in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di cm 20 di cui 9 di lama, posto in sequestro;

A Porto San Giorgio, i militari della Stazione Carabinieri, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dalla titolare di una tabaccheria di quel centro, hanno denunciato una 39enne marocchina. La donna, si sarebbe presentata all’interno della citata attività commerciale in stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche, circostanza in cui avrebbe minacciato e aggredito fisicamente la vittima, procurandole lesioni giudicate guaribili dai sanitari del pronto soccorso di Fermo in circa 20 giorni.

E sempre a Porto San Giorgio, i militari della Stazione, a conclusione di accurata e tempestiva attività d’indagine, hanno denunciato cinque persone (due 21enni italiani, due 28enni tunisini e un 20enne marocchino), ritenuti responsabili del reato di lesioni aggravate in concorso. I militari, attraverso la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona di un’aggressione – avvenuta a luglio scorso, in orario notturno e per futili motivi nei pressi di una discoteca del lungomare sangiorgese, hanno identificato gli autori, tutti giovanissimi. Gli stessi, al culmine di un diverbio avevano malmenato un coetaneo italiano, al quale i sanitari del pronto soccorso di Fermo hanno riconosciuto una prognosi di 30 giorni, per molteplici traumi nonché una frattura al torace. Uno dei due 21enni italiani è stato anche denunciato per aver violato il provvedimento di Foglio di via obbligatorio dal comune di Porto San Giorgio cui era sottoposto.

L’azione di controllo del territorio con l’intensificazione di mirati servizi, specie in orario serale e notturno, sarà oggetto di una costante pianificazione finalizzata a garantire la sicurezza nel territorio.