San Benedetto, lo sorprende a fare pipì sulla porta del locale ma viene aggredito: denunciati 3 giovani

SAN BENEDETTO – Pestaggio dopo il rimprovero: denunciati tre giovani per lesioni aggravate. Il fatto è accaduto lo scorso luglio quando verso le 5.30 della mattina un noto imprenditore sambenedettese veniva brutalmente aggredito da tre giovani all’esterno del suo locale in viale A. De Gasperi. L’aggressione scaturiva dal rimprovero dell’esercente nei confronti di uno dei tre intento ad urinare sulla porta dell’accesso secondario del locale.
Di tutta risposta, il giovane ed i suoi due amici iniziavano ad inveire nei confronti dell’esercente fino ad arrivare al brutale pestaggio causando alla vittima lesioni personali aggravate dai futili motivi con prognosi inziale di giorni 25 s.c., per vari traumi riscontrati da personale sanitario del locale Pronto soccorso.
Dopo il pestaggio e grazie all’intervento di due netturbini in transito per caso i tre sconosciuti fuggivano a bordo di un Suv con targa straniera.
Sul posto interveniva una Volante del locale Commissariato di Polizia il cui equipaggio, apprese le prime informazioni concernenti l’autovettura in uso ai tre malfattori, ricordava di aver fermato, un’ora prima dell’aggressione, in via delle Tamerici, la stessa auto identificando compiutamente i tre occupanti risultati essere 3 giovani stranieri in città per un breve periodo di vacanza.
A questo punto gli investigatori del Commissariato P.S. di SBT, acquisiti i filmati estrapolato dall’impianto di videosorveglianza del locale nei pressi del quale era avvenuta l’aggressione riuscivano ad avere certezza che i tre fossero gli stessi del precedente controllo effettuato dalla volante in più riconosciuti dalla vittima.
L’attività di Polizia Giudiziaria sopra descritta veniva compendiata in un’articolata informativa di reato trasmessa alla Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno a carico dei tre soggetti identificati quali responsabili della vile aggressione e denunciati per lesioni aggravate.