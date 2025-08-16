Acquasanta Terme, ritrovata la cercatrice di funghi dispersa. Era scivolata e non riusciva più a muoversi

Era scivolata in una zona impervia e non riusciva più a muoversi. Una volta immobilizzata su una barella è stata condotta fino al punto d’incontro con i sanitari che le hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale

ACQUASANTA TERME – È stata ritrovata dai soccorritori che stavano operando in zona, Soccorso alpino e Vigili del fuoco del Presidio di Arquata del Tronto, la cercatrice di funghi che non rispondeva ai richiami dei familiari. Era scivolata in una zona impervia e non riusciva più a muoversi. Una volta immobilizzata su una barella è stata condotta fino al punto d’incontro con i sanitari che le hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale.

Dalle 13 i Vigili del fuoco del presidio di Arquata del Tronto erano stati impegnati in una zona tra le località San Giovanni e San Cerbone per rintracciarla.

L’allerta era stata lanciata dai familiari dopo che la donna non si era presentata sul luogo da dove erano partiti non rispettando l’appuntamento fissato.