Acquasanta, fungaiolo scivola in un dirupo: tragedia sfiorata

ACQUASANTA – Tragedia sfiorata, ieri (domenica 14 settembre), nei boschi di Font’Amore, ad Acquasanta Terme. Un uomo impegnato nella ricerca di funghi con una comitiva è scivolato in un dirupo. Durante l’escursione ha perso l’equilibrio. Ed è precipitando per circa 30 metri in una zona particolarmente impervia. Impossibilitato a muoversi, a causa di una ferita lacerocontusa a una tibia, è rimasto bloccato in attesa di aiuto. È accaduto nel pomeriggio. I due amici con lui hanno lanciato l’allarme per chiedere soccorso.

L’intervento

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche. Queste hanno raggiunto il ferito e provveduto a stabilizzarlo. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Grazie all’utilizzo della barella portantina, l’uomo è stato recuperato e trasportato per circa 150 metri. Poi è stato raggiunto il mezzo fuoristrada dei pompieri su cui è stato caricato. Il difficile percorso boschivo ha richiesto circa 12 chilometri di strada forestale, al termine dei quali il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente è stato trasferito in ospedale.